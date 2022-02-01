Корабли Тихоокеанского флота вышли на учения со стрельбами

Отряд из около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) России вышли на плановые военно-морские учения со стрельбами в полигонах боевой подготовки Японского и Охотского морей. Об этом сообщает пресс-служба флота.