Корабли Тихоокеанского флота вышли на учения со стрельбами

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Отряд из около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) России вышли на плановые военно-морские учения со стрельбами в полигонах боевой подготовки Японского и Охотского морей. Об этом сообщает пресс-служба флота.

«В рамках мероприятий корабли отработают задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке России», — приводит сообщение РИА Новости.

В учениях принимают участие корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».

В январе военнослужащие ТОФ приняли участие в антитеррористических учениях.

Ранее стало известно, что отряды боевых кораблей Черноморского флота вернулись в пункты базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз после учений в Чёрном море.

В учениях были задействованы фрегат «Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Ладный», ракетные катера «Набережные Челны» и «Р-60». 

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