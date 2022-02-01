Корабли Тихоокеанского флота вышли на учения со стрельбами
«В рамках мероприятий корабли отработают задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке России», — приводит сообщение РИА Новости.
В учениях принимают участие корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».
В январе военнослужащие ТОФ приняли участие в антитеррористических учениях.
Ранее стало известно, что отряды боевых кораблей Черноморского флота вернулись в пункты базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз после учений в Чёрном море.
В учениях были задействованы фрегат «Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Ладный», ракетные катера «Набережные Челны» и «Р-60».