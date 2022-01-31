Корабли ЧФ вернулись в пункты базирования после учений в Чёрном море

Отряды боевых кораблей Черноморского флота вернулись в пункты базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз после учений в Чёрном море.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ капитана 2-го ранга Алексея Рулёва.

26 января на учения в Чёрное море вышли более 20 кораблей ЧФ.

На морских полигонах экипажи кораблей выполнили учебно-боевые задачи по ведению морского боя, провели артиллерийские стрельбы по мишеням.

Также они провели тренировки по связи, борьбе за живучесть, противовоздушной, противолодочной, противодиверсионной обороне.

В учениях были задействованы фрегат «Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Ладный», ракетные катера «Набережные Челны» и «Р-60».