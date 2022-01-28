Корабли ЧФ России в ходе учений провели артиллерийские стрельбы в Чёрном море
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«Экипажи кораблей ЧФ выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям в рамках планового учения, проводимого с корабельными силами флота в акватории Чёрного моря», — приводит сообщение РИА Новости.
Артиллерийские стрельбы были также проведены по плавающим минам и воздушным целям.
Отмечается, что в учениях задействованы фрегат «Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Ладный», ракетные катера «Набережные Челны» и «Р-60».
Ранее стало известно, что отряд кораблей Черноморского флота России вышел в Чёрное море на учения.