Более 20 кораблей ЧФ вышли в Чёрное море в рамках масштабных учений ВМФ

Более 20 кораблей Черноморского флота России вышли в Чёрное море на учения, сообщает Минобороны.

«Корабли, боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок вышли из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск, после чего совершили переход в назначенные районы», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что в учениях задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики.

26 января отряд боевых кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой.