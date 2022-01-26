Более 20 кораблей ЧФ вышли в Чёрное море в рамках масштабных учений ВМФ

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Более 20 кораблей Черноморского флота России вышли в Чёрное море на учения, сообщает Минобороны.
Более 20 кораблей ЧФ вышли в Чёрное море в рамках масштабных учений ВМФ
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«Корабли, боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок вышли из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск, после чего совершили переход в назначенные районы», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что в учениях задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики.

26 января отряд боевых кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой.

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