Отряд кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в ходе учений

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Отряд боевых кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой.

«Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Баренцево море в рамках начавшегося учения с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск. В составе отряда действуют ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы флота.

В ходе учений отряд отработает взаимодействие разнородных сил флота при совместном решении задач.

Ранее стало известно, что российский Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой.

В частности, в учениях участвует носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков».

Москва довела до ирландского МИД сведения о том, что предстоящие военно-морские учения России в Атлантике не несут угрозы ни Ирландии, ни какой-либо другой стране.

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