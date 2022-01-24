Посол России: власти Ирландии уведомлены по поводу российских учений

Посол России в Ирландии Юрий Филатов заявил, что Москва довела до ирландского МИД сведения о том, что предстоящие военно-морские учения России в Атлантике не несут угрозы ни Ирландии, ни какой-либо другой стране.

«Что касается нынешних учений, ирландские соответствующие власти, отвечающие за управление воздушным движением и мореплаванием, уведомлены в полном соответствии со всеми правилами на этот счёт», — цитирует РИА Новости Филатова.

Он отметил, что у ирландских властей или властей какой-либо другой страны нет поводов для беспокойства из-за этих коротких и ограниченных по масштабу учений.

Дипломат добавил, что подобные учения проводятся более или менее регулярно в этих районах Атлантики не первый год.

Ранее очередной эшелон с российскими военнослужащими и военной техникой прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства.