Посол России: власти Ирландии уведомлены по поводу российских учений
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- РИА Новости
«Что касается нынешних учений, ирландские соответствующие власти, отвечающие за управление воздушным движением и мореплаванием, уведомлены в полном соответствии со всеми правилами на этот счёт», — цитирует РИА Новости Филатова.
Он отметил, что у ирландских властей или властей какой-либо другой страны нет поводов для беспокойства из-за этих коротких и ограниченных по масштабу учений.
Дипломат добавил, что подобные учения проводятся более или менее регулярно в этих районах Атлантики не первый год.
Ранее очередной эшелон с российскими военнослужащими и военной техникой прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства.