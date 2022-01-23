Очередной эшелон войск России прибыл на учения в Белоруссию

Очередной эшелон с российскими военнослужащими и военной техникой прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства.

Об этом сообщает Министерство обороны Белоруссии в своём Telegram-канале.

«В эти минуты на железнодорожной станции «Полонка» встречают очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из России», — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что российские военнослужащие продолжают прибывать для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии.

Ранее начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил Белоруссии Андрей Некрашевич рассказал, какие силы будут задействованы в предстоящих белорусско-российских учениях «Союзная решимость — 2022».