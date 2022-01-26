Северный флот России отработает способы ведения боевых действий в Арктическом регионе
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
Там уточнили, что к участию в учениях планируется привлечь до 1200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.
В ходе учений будет оцениваться уровень подготовки органов военного управления флота при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе, пишет РИА Новости.
Как сообщалось ранее, Военно-морской флот России в январе — феврале проведёт учения во всех зонах своей ответственности, в них будут участвовать более 140 кораблей, более 60 летательных аппаратов и около 10 тыс. военных.
Также Москва довела до ирландского МИД сведения о том, что предстоящие военно-морские учения России в Атлантике не несут угрозы ни Ирландии, ни какой-либо другой стране.