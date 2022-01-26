Северный флот России отработает способы ведения боевых действий в Арктическом регионе

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Российский Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой. К ним привлекут до 30 кораблей, подлодок и судов обеспечения. В частности, в учениях участвует носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков». Во время учений будут отработаны способы ведения морского боя и боевых действий в Арктическом регионе.
Северный флот России отработает способы ведения боевых действий в Арктическом регионе
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Там уточнили, что к участию в учениях планируется привлечь до 1200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

В ходе учений будет оцениваться уровень подготовки органов военного управления флота при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Военно-морской флот России в январе — феврале проведёт учения во всех зонах своей ответственности, в них будут участвовать более 140 кораблей, более 60 летательных аппаратов и около 10 тыс. военных.

Также Москва довела до ирландского МИД сведения о том, что предстоящие военно-морские учения России в Атлантике не несут угрозы ни Ирландии, ни какой-либо другой стране.

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