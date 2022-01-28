Военнослужащие ТОФ приняли участие в антитеррористических учениях

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Масштабные учения антитеррористической направленности состоялись в ряде гарнизонов Тихоокеанского флота (ТОФ).
Военнослужащие ТОФ приняли участие в антитеррористических учениях
  • AP

К манёврам привлекли более 1 тыс. военнослужащих, около 100 единиц боевой и спецтехники, передаёт ФАН со ссылкой на пресс-службу флота.

Тренировки прошли на Сахалине, Камчатке, в Приморье и Хабаровском крае.

Как отмечается, военные на практике отработали различные сценарии отражения нападений в том числе на объекты центрального подчинения, находящиеся в гарнизонах.

Также стало известно, что учения провели и корабли Черноморского флота — были организованы артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

В мероприятиях приняли участие расчёты корабельной ударной группы. В них вошли фрегат «Адмирал Эссен», сторожевой «Ладный», ракетные катера «Набережные Челны» и «Р-40» — всего порядка 20 боевых кораблей.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ (Бурятия) прошли учения танковых подразделений Восточного военного округа (ВВО).

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