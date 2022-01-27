Танкисты ВВО приняли участие в учениях на вездеходах в Бурятии

В Улан-Удэ (Бурятия) на специализированном полигоне танкового соединения прошли учения подразделений Восточного военного округа (ВВО).

В манёврах были задействованы гусеничные плавающие вездеходы «Алеут». На них танкисты преодолевали труднопроходимую горно-лесистую трассу с полуметровым снежным покровом, передаёт ОТР.

Также экипажи отразили внезапное нападение условного противника, который организовал засаду по ходу движения колонны.

«Алеут» — снегоболотоход высокой проходимости. В его втором модуле может быть размещён пункт технической или медпомощи, пожарное оборудование или буровая установка.

Ранее ФАН сообщало, что подразделения морской пехоты Каспийской флотилии провели боевые манёвры на полигоне Аданак в Дагестане.