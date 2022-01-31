В Нижегородской области подтвердили 1225 случаев COVID-19 за сутки

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В Нижегородской области подтвердили 1225 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Нижегородской области подтвердили 1225 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 253 084. Выздоровели 227 878 жителей, включая 697 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе увеличилось число классов, вышедших на карантин в связи с ОРВИ, — на 31 класс.

«Вместе с тем на пять сократилось количество классов, где у нас был обнаружен COVID-19. То есть детки выздоровели», — цитирует «Новый Севастополь» директора Департамента образования Ларису Сулиму.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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