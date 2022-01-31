В Башкирии подтвердили 964 случая COVID-19 за сутки

В Башкирии подтвердили 964 случая COVID-19 за последние сутки, госпитализировали 124 человека.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Из больниц выписан за последние 24 часа 491 житель.

Наряду с этим стало известно, что в Татарстане прививку от коронавируса сделали 3237 человек за сутки, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Всего в республике привились 2 393 179 жителей, ревакцинировались 189 402 человека, завершили иммунизацию — 1 885 652.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России.