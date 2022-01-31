Устроивший взрыв у школы в Серпухове арестован до 31 марта

Басманный суд Москвы арестовал Владислава Струженкова, который устроил взрыв у церковной школы в подмосковном Серпухове.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении Струженкова о заключении под стражу сроком до 31 марта», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц.

13 декабря на территории православной гимназии возле Введенского Владычного женского монастыря в подмосковном Серпухове выпускник православной гимназии подорвал самодельное взрывное устройство.

После взрыва в Серпухове в больницы доставили восемь человек. Возбуждено уголовное дело.