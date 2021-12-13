Восемь человек находятся в больницах после взрыва в Серпухове

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RT
В Минздраве Московской области заявили, что восемь человек находятся в больницах после взрыва в Серпухове.
Восемь человек находятся в больницах после взрыва в Серпухове
  • РИА Новости

«На данный момент в результате происшествия в Серпухове в больницах Минздрава Московской области находятся восемь человек», — заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести и подозреваемый в организации происшествия — в тяжёлом.

13 декабря на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработало самодельное взрывное устройство. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.

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