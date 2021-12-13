МВД: взрыв в монастыре в Серпухове устроил выпускник православной гимназии

В ГУ МВД заявили, что взрывное устройство в монастыре в Серпухове подорвал выпускник православной гимназии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что в результате взрыва сам молодой человек получил ранения. Также отмечается, что ещё пострадал 15-летний подросток.

Агентство добавляет, что полиция эвакуировала педагогов и учащихся гимназии в Серпухове.

Ранее в СК сообщили о взрыве на территории женского монастыря в Серпухове.

Отмечалось, что на место взрыва выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин.