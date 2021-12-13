МВД: взрыв в монастыре в Серпухове устроил выпускник православной гимназии
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что в результате взрыва сам молодой человек получил ранения. Также отмечается, что ещё пострадал 15-летний подросток.
Агентство добавляет, что полиция эвакуировала педагогов и учащихся гимназии в Серпухове.
Ранее в СК сообщили о взрыве на территории женского монастыря в Серпухове.
Отмечалось, что на место взрыва выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин.