МВД: взрыв в монастыре в Серпухове устроил выпускник православной гимназии

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RT
В ГУ МВД заявили, что взрывное устройство в монастыре в Серпухове подорвал выпускник православной гимназии.
МВД: взрыв в монастыре в Серпухове устроил выпускник православной гимназии
  • © Виталий Гладышев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что в результате взрыва сам молодой человек получил ранения. Также отмечается, что ещё пострадал 15-летний подросток.

Агентство добавляет, что полиция эвакуировала педагогов и учащихся гимназии в Серпухове.

Ранее в СК сообщили о взрыве на территории женского монастыря в Серпухове.

Отмечалось, что на место взрыва выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин.

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