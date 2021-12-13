В СК подтвердили данные о взрыве на территории женского монастыря в Серпухове

Старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий подтвердила информацию о том, что неизвестный подорвал взрывное устройство на территории женского монастыря в Серпухове.

«13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове неизвестный привёл в действие взрывное устройство. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области», — сказала она РИА Новости.

Отмечается, что в настоящий момент число пострадавших в результате происшествия уточняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что на место взрыва в серпуховском женском монастыре выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин.