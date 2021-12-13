На место взрыва в женском монастыре в Серпухове выехал прокурор Московской области

На место взрыва в серпуховском женском монастыре выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин, сообщили в прокуратуре.

«В результате нападения мужчины на серпуховский женский монастырь пострадал подросток. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин», — сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Как ранее сообщили СМИ, на территории серпуховского женского монастыря в Подмосковье в результате взрыва пострадали два человека.

По имеющимся данным, на территории монастыря «сработало самодельное взрывное устройство».