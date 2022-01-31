Устроившему взрыв у школы в Серпухове предъявили обвинение в покушении на убийство

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Устроившему взрыв у церковной школы в подмосковном Серпухове выпускнику предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Устроившему взрыв у школы в Серпухове предъявили обвинение в покушении на убийство
  • © Виталий Гладышев
  • РИА Новости

«В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Струженкова В.А. о заключении под стражу», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что устроившему взрыв предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

13 декабря на территории православной гимназии возле Введенского Владычного женского монастыря в подмосковном Серпухове выпускник православной гимназии подорвал самодельное взрывное устройство.

После взрыва в Серпухове в больницы доставили восемь человек. Возбуждено уголовное дело.

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