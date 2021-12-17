Состояние устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове улучшилось

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Состояние бывшего ученика православной гимназии в Серпухове, который 13 декабря устроил взрыв возле учебного заведения, улучшилось. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
Состояние устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове улучшилось
  • © Serpukhov Administration/Globallookpress.com

По словам собеседника агентства, молодого человека перевели в подольскую больницу, там он будет проходить дальнейшее лечение.

Ранее сообщалось, что устроивший взрыв в Серпухове находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии.

13 декабря на территории православной гимназии возле Введенского Владычнего женского монастыря в подмосковном Серпухове выпускник православной гимназии подорвал самодельное взрывное устройство.

После взрыва в Серпухове в больницы доставили восемь человек. Возбуждено уголовное дело.

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