Устроивший взрыв в Серпухове находится в очень тяжёлом состоянии

Бывший ученик православной гимназии при монастыре в Серпухове, который 13 декабря устроил взрыв у входа в учебное заведение, находится в реанимации.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Отмечается, что состояние молодого человека оценивается врачами как очень тяжёлое.

13 декабря на территории Введенского Владычнего женского монастыря в подмосковном Серпухове сработало самодельное взрывное устройство. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.

После взрыва в Серпухове в больницы доставили восемь человек.