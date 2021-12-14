Устроивший взрыв в Серпухове находится в очень тяжёлом состоянии
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
Отмечается, что состояние молодого человека оценивается врачами как очень тяжёлое.
13 декабря на территории Введенского Владычнего женского монастыря в подмосковном Серпухове сработало самодельное взрывное устройство. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.
После взрыва в Серпухове в больницы доставили восемь человек.