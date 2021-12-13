Знакомый рассказал об устроившем взрыв в серпуховской гимназии

Спортсмен, тренировавшийся вместе с 18-летним Владиславом С., который устроил взрыв у православной гимназии при женском монастыре в Серпухове, рассказал о нём RT.

По словам знакомого, молодой человек занимался стритлифтингом. Он ушёл из спортивной команды примерно полтора года назад.

«Был нормальным таким, адекватным. Он был на двух соревнованиях, на чемпионате России в Москве занял призовое место», — отметил собеседник канала.

По его словам, молодой человек хотел повысить свои спортивные показатели.

13 декабря на территории Введенского Владычнего женского монастыря в подмосковном Серпухове сработало самодельное взрывное устройство. В ГУ МВД по Московской области заявили, что его подорвал выпускник православной гимназии.

После взрыва в Серпухове в больницы доставили восемь человек.