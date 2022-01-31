В Крыму прививку от COVID-19 сделали более 930 тысяч человек

В пресс-службе Минздрава Крыма рассказали о темпах вакцинации населения от COVID-19.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Вакцинированы первым компонентом и полностью 931 467 человек. Вакцинированы полностью 870 602 человека», — заявили в ведомстве.

За минувшую неделю прививку первым компонентом сделали 6,5 тыс. жителей, вторым — 3,6 тыс.

Повторную вакцинацию за этот же период прошли 19,8 тыс. человек. Всего в республике ревакцинировался 213 871 житель.

Также стало известно, что в Тюменской области можно оформить и закрыть больничный в режиме онлайн, передаёт megatyumen.ru.

Для этого следует позвонить по телефону 122.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России.