В Крыму прививку от COVID-19 сделали более 930 тысяч человек

Короткая ссылка
В пресс-службе Минздрава Крыма рассказали о темпах вакцинации населения от COVID-19.
В Крыму прививку от COVID-19 сделали более 930 тысяч человек
  • AP

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Вакцинированы первым компонентом и полностью 931 467 человек. Вакцинированы полностью 870 602 человека», — заявили в ведомстве.

За минувшую неделю прививку первым компонентом сделали 6,5 тыс. жителей, вторым — 3,6 тыс.

Повторную вакцинацию за этот же период прошли 19,8 тыс. человек. Всего в республике ревакцинировался 213 871 житель.

Также стало известно, что в Тюменской области можно оформить и закрыть больничный в режиме онлайн, передаёт megatyumen.ru.

Для этого следует позвонить по телефону 122.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить