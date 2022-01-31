BI: переболевшие омикрон-штаммом COVID-19 могут получить «супериммунитет» после вакцинации

Перенёсшие омикрон-штамм коронавируса пациенты после вакцинации могут получить «супериммунитет» против новых вариантов COVID-19, сообщили учёные.

В материале Business Insider обратили внимание, что «супериммунитет» работает только на основе вакцины, так как естественная защита после болезни приносит только «обычную» защиту от вируса.

При этом, как выяснили учёные, привитые граждане, которые переболели в период распространения дельта-штамма, получили более эффективную защиту, чем после второго укола препаратом Pfizer.

«Высок не только уровень антител, но и возможность кросс-нейтрализации различных вариантов (коронавируса. — RT)», — заявил в комментарии изданию соавтор исследования Фикаду Тафессе.

Врач-вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов ранее заявил, что повторные инфицирования коронавирусом связаны с появлением его новых штаммов.

Инфекционист Светлана Ищенко порекомендовала промывать нос и рот для профилактики COVID-19.