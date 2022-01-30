Вирусолог Нетёсов объяснил повторное заболевание коронавирусом

Врач-вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов разъяснил, что повторные инфицирования коронавирусом связаны с появлением его новых штаммов.

«Появились новые варианты вируса», — сказал врач в беседе с РИА Новости, назвав это основной причиной повторного заболевания COVID-19.

По его мнению, пришли новые штаммы вируса, которые преодолевают вакцинный иммунитет, особенно у тех, кто вакцинировался давно.

«Мало болеют... ревакцинированные. Поэтому вакцины все-таки и здесь работают, хотя и в меньшей степени», — заявил Нетёсов.

Он отметил, что наиболее тяжёлое течение заболевания наблюдается у невакцинированных пациентов.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по ситуации со штаммом «омикрон» в России.