Вирусолог Нетёсов объяснил повторное заболевание коронавирусом

Короткая ссылка
Врач-вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов разъяснил, что повторные инфицирования коронавирусом связаны с появлением его новых штаммов.

«Появились новые варианты вируса», — сказал врач в беседе с РИА Новости, назвав это основной причиной повторного заболевания COVID-19.

По его мнению, пришли новые штаммы вируса, которые преодолевают вакцинный иммунитет, особенно у тех, кто вакцинировался давно.

«Мало болеют... ревакцинированные. Поэтому вакцины все-таки и здесь работают, хотя и в меньшей степени», — заявил Нетёсов.

Он отметил, что наиболее тяжёлое течение заболевания наблюдается у невакцинированных пациентов.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по ситуации со штаммом «омикрон» в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить