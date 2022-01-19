Вирусолог Аграновский дал прогноз по ситуации со штаммом «омикрон» в России

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Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по ситуации со штаммом «омикрон» в России.
Вирусолог Аграновский дал прогноз по ситуации со штаммом «омикрон» в России
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В беседе с НСН он выразил мнение, что пик заболеваемости может наступить в феврале.

«Это вполне вероятный сценарий. Но сегодняшние вакцины в существенной степени спасают от «омикрона», — сказал эксперт.

Как отметил Аграновский, важна и ревакцинация.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что пик заболеваемости может быть зафиксирован в начале февраля, после чего темпы распространения вируса будут снижаться.

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