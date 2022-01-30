Инфекционист Ищенко порекомендовала промывать нос и рот для профилактики COVID-19

Врач-инфекционист Светлана Ищенко рассказала о противовирусной эффективности промывания носа и рта после посещения общественных мест.

«После возвращения из общественных мест обязательно промыть слизистую носа, прополоскать рот», — заявила врач в беседе с ТАСС.

Она также посоветовала чаще обрабатывать руки и обратить внимание на качество питания.

«Нужно, чтобы организм получал весь необходимый строительный материал, а это значит качественное питание,... принятие витаминных комплексов», — сказала Ищенко.

Она обратила внимание на поддержку хорошего состояния микрофлоры кишечника, так как она на 75% обеспечивает образование иммунных клеток.

Ищенко отметила, чтодля защиты организма необходимо высыпаться, гулять на свежем воздухе и избегать стрессов.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».