Инфекционист Ищенко порекомендовала промывать нос и рот для профилактики COVID-19
«После возвращения из общественных мест обязательно промыть слизистую носа, прополоскать рот», — заявила врач в беседе с ТАСС.
Она также посоветовала чаще обрабатывать руки и обратить внимание на качество питания.
«Нужно, чтобы организм получал весь необходимый строительный материал, а это значит качественное питание,... принятие витаминных комплексов», — сказала Ищенко.
Она обратила внимание на поддержку хорошего состояния микрофлоры кишечника, так как она на 75% обеспечивает образование иммунных клеток.
Ищенко отметила, чтодля защиты организма необходимо высыпаться, гулять на свежем воздухе и избегать стрессов.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».