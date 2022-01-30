Сенатор Пушков заявил о нежелании Европы ввязываться в конфликт вокруг Украины

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Европа не станет вступать в возможный вооружённый конфликт с участием Украины.

«Европа не горит желанием ввязываться из-за Украины в потенциальный военный конфликт», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

В качестве аргументов он привёл отказ Венгрии, Хорватии и Болгарии в размещении дополнительных войск НАТО на своей территории.

Он также напомнил, что Германия настаивает на своём отказе поставлять оружие Украине.

Ранее Пушков выразил мнение, что Россия, США и НАТО не будут проводить с Украиной консультации по стратегическим вопросам.