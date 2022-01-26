В Болгарии пояснили позицию по участию в операциях на территории других стран

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Глава Минобороны Болгарии Стефан Янев заявил, что ни один болгарский солдат без одобрения парламента не примет участия в «конфликте на Украине». Об этом информирует Болгарское национальное радио (БНР).
В Болгарии пояснили позицию по участию в операциях на территории других стран
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«Ни один болгарский солдат не примет участия в конфликте или операции на территории Украины или другой страны, если эти решения не будут приняты в... Национальном собрании», — цитирует БНР его заявление.

Таким образом Янев сообщил депутатам о позиции страны по поводу геополитической напряжённости.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединённые Штаты обсуждают с союзниками возможное размещение «тысяч военных» на восточном фланге НАТО в Европе в свете заявлений ряда стран Запада об «угрозе российского вторжения».

До этого стало известно, что страны НАТО увеличивают военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины».

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