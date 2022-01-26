CNN: США обсуждают с союзниками размещение «тысяч солдат» в Восточной Европе

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединённые Штаты обсуждают с союзниками возможное размещение «тысяч военных» на восточном фланге НАТО в Европе в свете заявлений ряда стран Запада об «угрозе российского вторжения».

Среди стран, в которых рассматривается возможность развёртывания дополнительных сил, названы Румыния, Болгария и Венгрия, сообщает телеканал.

Как уточняется, изучается возможность направить по 1 тыс. военных в каждую из этих стран, при этом «не все 30 членов НАТО» согласны с таким решением.

По словам европейского дипломата, на которого ссылается телеканал, в числе готовых к этому решению стран альянса точно состоят США и Британия.

24 января стало известно, что страны НАТО увеличивают военное присутствие в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины», в регион будут направлены дополнительные силы, в том числе корабли и истребители, сообщил сайт альянса.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Соединённые Штаты подталкивают киевский режим к прямым провокациям против России.

Также в Кремле подчёркивали, что заявления Запада, в том числе США, с угрозами в адрес России не помогают разрядке в Европе и могут вселить в горячие головы в Киеве «ошибочные надежды» на то, что вопрос Донбасса можно решить силой.