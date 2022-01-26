Сенатор Пушков заявил, что с Украиной не станут обсуждать стратегические вопросы

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Россия, США и НАТО не будут проводить с Украиной консультации по стратегическим вопросам.

«Несмотря на пафос и браваду главы украинского МИД, по стратегическим вопросам Украину никто и ни о чём спрашивать не будет. Какие уступки за её счет? При чём это здесь? Речь идёт об отношениях и соотношении сил между Россией, с одной стороны, и США и НАТО, с другой. Украина тут фигурирует лишь как поле столкновения интересов экспансии США и НАТО и интересов безопасности России», — написал Пушков в Telegram.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN заявил о нежелании страны следовать инструкциям великих держав, сообщает Sputnik.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с Кулебой заверил, что обсуждения договорённостей по Украине не будут проходить без её участия.