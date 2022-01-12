Блинкен заявил Кулебе, что дискуссии об Украине будут проходить только при её участии

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой заявил, что обсуждения договорённостей по Украине не будут проходить без её участия.

«Госсекретарь подтвердил свою поддержку дипломатии как единственного ответственного пути продвижения вперёд и заявил, что никаких предметных дискуссий по Украине не будет без Украины», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Также Блинкен рассказал Кулебе о своих ожиданиях относительно переговоров Россия — ОБСЕ в Вене 13 января.

Ранее пресс-служба МИД Украины сообщила, что Кулеба обсудил с Блинкеном результаты переговоров России и США в Женеве 10 января.