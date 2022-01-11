Кулеба обсудил с Блинкеном результаты переговоров России и США в Женеве
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«Блинкен поделился с Кулебой содержанием переговоров между российской и американской делегациями в Женеве 10 января», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что стороны согласовали дальнейшие шаги Украины и США, в частности, учитывая следующие дипломатические контакты с Россией в формате Совета НАТО — Россия и ОБСЕ.
Они также отметили взаимную приверженность дипломатическому принципу «никаких договорённостей по Украине без Украины».
Кроме того, Кулеба и Блинкен обсудили последующие жёсткие экономические санкции против России и практическое укрепление обороноспособности Вооружённых сил Украины.
Ранее Кулеба рассказал, что Украина и США согласовали свои позиции относительно России перед переговорами Москвы и Вашингтона.
Они также обсудили «возможный ответ на наращивание сил России» у украинской границы.