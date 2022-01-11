Кулеба обсудил с Блинкеном результаты переговоров России и США в Женеве

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в рамках телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном обсудил минувшие переговоры в Женеве. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

«Блинкен поделился с Кулебой содержанием переговоров между российской и американской делегациями в Женеве 10 января», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что стороны согласовали дальнейшие шаги Украины и США, в частности, учитывая следующие дипломатические контакты с Россией в формате Совета НАТО — Россия и ОБСЕ.

Они также отметили взаимную приверженность дипломатическому принципу «никаких договорённостей по Украине без Украины».

Кроме того, Кулеба и Блинкен обсудили последующие жёсткие экономические санкции против России и практическое укрепление обороноспособности Вооружённых сил Украины.

Ранее Кулеба рассказал, что Украина и США согласовали свои позиции относительно России перед переговорами Москвы и Вашингтона.

Они также обсудили «возможный ответ на наращивание сил России» у украинской границы.