Кулеба обсудил с Блинкеном результаты переговоров России и США в Женеве

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в рамках телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном обсудил минувшие переговоры в Женеве. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.
Кулеба обсудил с Блинкеном результаты переговоров России и США в Женеве
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«Блинкен поделился с Кулебой содержанием переговоров между российской и американской делегациями в Женеве 10 января», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что стороны согласовали дальнейшие шаги Украины и США, в частности, учитывая следующие дипломатические контакты с Россией в формате Совета НАТО — Россия и ОБСЕ. 

Они также отметили взаимную приверженность дипломатическому принципу «никаких договорённостей по Украине без Украины».

Кроме того, Кулеба и Блинкен обсудили последующие жёсткие экономические санкции против России и практическое укрепление обороноспособности Вооружённых сил Украины.

Ранее Кулеба рассказал, что Украина и США согласовали свои позиции относительно России перед переговорами Москвы и Вашингтона. 

Они также обсудили «возможный ответ на наращивание сил России» у украинской границы.

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