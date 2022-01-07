Кулеба сообщил, что согласовал с Блинкеном позиции Украины и США по России

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Украина и США согласовали свои позиции относительно России перед переговорами Москвы и Вашингтона, сообщил украинский министр иностранных дел по итогам разговора с американским госсекретарём Тони Блинкеном.
Кулеба сообщил, что согласовал с Блинкеном позиции Украины и США по России
  • AP

«Мы согласовали позиции Украины и США в преддверии дипломатических встреч с Россией на следующей неделе, обсудили двустороннюю повестку дня», — написал украинский министр в Twitter.

Как ранее заявили в Госдепе, Блинкен в телефонном разговоре с Кулебой в преддверии переговоров Вашингтона и Москвы заверил его, что никаких решений об Украине в её отсутствие приниматься не будет.

Они также обсудили «возможный ответ на наращивание сил России» у украинской границы.

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