Кулеба сообщил, что согласовал с Блинкеном позиции Украины и США по России
- AP
«Мы согласовали позиции Украины и США в преддверии дипломатических встреч с Россией на следующей неделе, обсудили двустороннюю повестку дня», — написал украинский министр в Twitter.
Как ранее заявили в Госдепе, Блинкен в телефонном разговоре с Кулебой в преддверии переговоров Вашингтона и Москвы заверил его, что никаких решений об Украине в её отсутствие приниматься не будет.
Они также обсудили «возможный ответ на наращивание сил России» у украинской границы.