В Ставропольском крае зарегистрировали 1258 случаев COVID-19 за сутки

В Ставропольском крае зарегистрировали 1258 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 995 жителей. Госпитализированы 162 человека.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

С начала пандемии в регионе заболели 140 896 человек, а выписаны были 123 498.

«Из 1259 новых пациентов с коронавирусом 510 — это несовершеннолетние. Нагрузка на коечный фонд увеличивается незначительно — около 20% мест остаются свободными», — отметил Владимиров.

Также стало известно, что в Московскую область прибыли специалисты петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова. Как передаёт Newinform, такое решение принято для оказания региону помощи в борьбе с коронавирусом.

Всего в Подмосковье приехали более 220 медиков.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов напомнил об опасности штамма «омикрон».