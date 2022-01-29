В Ставропольском крае зарегистрировали 1258 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
С начала пандемии в регионе заболели 140 896 человек, а выписаны были 123 498.
«Из 1259 новых пациентов с коронавирусом 510 — это несовершеннолетние. Нагрузка на коечный фонд увеличивается незначительно — около 20% мест остаются свободными», — отметил Владимиров.
Также стало известно, что в Московскую область прибыли специалисты петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова. Как передаёт Newinform, такое решение принято для оказания региону помощи в борьбе с коронавирусом.
Всего в Подмосковье приехали более 220 медиков.
Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов напомнил об опасности штамма «омикрон».