Вирусолог Чепурнов напомнил об опасности «омикрона»

Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов напомнил об опасности штамма «омикрон».

«Сегодня становится ясно, что «омикрон» протекает легче, но велика вероятность, что это связано с большим числом людей, имеющих иммунитет за счёт прививки или перенесённой болезни. И именно этот контингент переносит заболевание легче», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в некоторых странах защиту имеют до 90% населения, что создаёт ощущение неопасности данного штамма.

Вместе с тем, отметил Чепурнов, это достаточно серьёзное заболевание, и неизвестно, когда и как вирус может вернуться в новом обличии.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.