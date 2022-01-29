Вирусолог Чепурнов напомнил об опасности «омикрона»

Короткая ссылка
Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов напомнил об опасности штамма «омикрон».
Вирусолог Чепурнов напомнил об опасности «омикрона»
  • AP
  • © Dmitri Lovetsky

«Сегодня становится ясно, что «омикрон» протекает легче, но велика вероятность, что это связано с большим числом людей, имеющих иммунитет за счёт прививки или перенесённой болезни. И именно этот контингент переносит заболевание легче», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в некоторых странах защиту имеют до 90% населения, что создаёт ощущение неопасности данного штамма.

Вместе с тем, отметил Чепурнов, это достаточно серьёзное заболевание, и неизвестно, когда и как вирус может вернуться в новом обличии.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить