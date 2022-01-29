Врач Каган дал советы по комплектации домашней аптечки во время пандемии

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган дал советы по комплектации домашней аптечки во время пандемии.

«При повышении температуры до 38 градусов и более рекомендуются жаропонижающие. Наиболее безопасные из них — препараты на основе парацетамола и ибупрофена», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, с аспирином в качестве жаропонижающего следует проявлять осторожность.

На случай сильной заложенности носа Каган советует иметь в аптечке сосудосуживающие спреи или капли.

«Основное назначение полоскания горла — воздействовать местно антисептическими средствами на микроорганизмы. Речь в основном идёт о бактериях, например при ангинах, стрептококковом фарингите. Тогда применяют фурацилин или другие антисептические препараты», — рекомендует эксперт.

Он уточнил, что для уменьшения боли в горле подойдут смягчающие средства — например, если нет непереносимости, тёплое молоко с мёдом.

«В памятке Минздрава при симптомах ОРВИ рекомендуется принимать витамины D и С. При этом важно понимать, что витамин D не оказывает быстрого действия. Его нужно принимать заранее, длительное время», — цитирует эксперта kp.ru.

Врач также предостерёг от самостоятельного приёма антикоагулянтов.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов напомнил об опасности штамма «омикрон».