Врач Каган дал советы по комплектации домашней аптечки во время пандемии

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Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган дал советы по комплектации домашней аптечки во время пандемии.
Врач Каган дал советы по комплектации домашней аптечки во время пандемии
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«При повышении температуры до 38 градусов и более рекомендуются жаропонижающие. Наиболее безопасные из них — препараты на основе парацетамола и ибупрофена», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, с аспирином в качестве жаропонижающего следует проявлять осторожность.

На случай сильной заложенности носа Каган советует иметь в аптечке сосудосуживающие спреи или капли.

«Основное назначение полоскания горла — воздействовать местно антисептическими средствами на микроорганизмы. Речь в основном идёт о бактериях, например при ангинах, стрептококковом фарингите. Тогда применяют фурацилин или другие антисептические препараты», — рекомендует эксперт.

Он уточнил, что для уменьшения боли в горле подойдут смягчающие средства — например, если нет непереносимости, тёплое молоко с мёдом.

«В памятке Минздрава при симптомах ОРВИ рекомендуется принимать витамины D и С. При этом важно понимать, что витамин D не оказывает быстрого действия. Его нужно принимать заранее, длительное время», — цитирует эксперта kp.ru.

Врач также предостерёг от самостоятельного приёма антикоагулянтов.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов напомнил об опасности штамма «омикрон».

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