Аналитик Апрелев высказался об идее расширить возможность использования ипотечных каникул
- Legion-Media
По мнению эксперта, было бы разумно рассмотреть возможность введения вторых ипотечных каникул при сроке ипотеки свыше десяти лет.
«В целом, конечно, такая новация социального характера, наверное, представляет интерес для значительного количества людей», — пояснил Апрелев.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов выдвинул инициативу ввести для заёмщиков право на вторые ипотечные каникулы при сроке ипотеки свыше десяти лет.