Аналитик Апрелев высказался об идее расширить возможность использования ипотечных каникул

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова ввести для заёмщиков право на вторые ипотечные каникулы при сроке ипотеки свыше десяти лет.

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