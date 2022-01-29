Депутат Госдумы Власов предложил расширить возможность использования ипотечных каникул

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести для заёмщиков право на вторые ипотечные каникулы при сроке ипотеки свыше десяти лет. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что каждый гражданин, имеющий обязательства по ипотечному кредиту, имеет возможность воспользоваться так называемыми каникулами: приостановить исполнение своих обязательств или снизить размер платежей при возникновении трудной жизненной ситуации на срок до шести месяцев.

Данный льготный период предоставляется единожды в рамках одного договора об ипотечном кредитовании независимо от того, выдана ипотека на пять, 15 или более лет.

При этом в случае значительного срока обязательств по договору ипотечного кредитования у гражданина не единожды могут возникать трудные жизненные обстоятельства, при которых ему потребуется воспользоваться ипотечными каникулами.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления гражданам, чьи обязательства по договору ипотечного кредитования составляют более десяти лет, возможности двукратно воспользоваться ипотечными каникулами при условии возникновения трудных жизненных обстоятельств, перечисленных в п. 2 ст. 6.1-1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», — говорится в обращении.

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