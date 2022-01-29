Депутат Госдумы Власов предложил расширить возможность использования ипотечных каникул

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести для заёмщиков право на вторые ипотечные каникулы при сроке ипотеки свыше десяти лет. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
Депутат Госдумы Власов предложил расширить возможность использования ипотечных каникул
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В обращении законодатель отметил, что каждый гражданин, имеющий обязательства по ипотечному кредиту, имеет возможность воспользоваться так называемыми каникулами: приостановить исполнение своих обязательств или снизить размер платежей при возникновении трудной жизненной ситуации на срок до шести месяцев.

Данный льготный период предоставляется единожды в рамках одного договора об ипотечном кредитовании независимо от того, выдана ипотека на пять, 15 или более лет.

При этом в случае значительного срока обязательств по договору ипотечного кредитования у гражданина не единожды могут возникать трудные жизненные обстоятельства, при которых ему потребуется воспользоваться ипотечными каникулами.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления гражданам, чьи обязательства по договору ипотечного кредитования составляют более десяти лет, возможности двукратно воспользоваться ипотечными каникулами при условии возникновения трудных жизненных обстоятельств, перечисленных в п. 2 ст. 6.1-1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», — говорится в обращении.

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