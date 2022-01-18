Эксперты дали советы по досрочному погашению ипотеки при продаже квартиры

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Руководитель департамента ипотечного кредитования девелоперской компании 3S Group Андрей Носонов дал советы по досрочному погашению ипотеки при продаже квартиры.
Эксперты дали советы по досрочному погашению ипотеки при продаже квартиры
  • Legion-Media

«Стоит персонализировано подходить к расчёту выгоды для каждого клиента: не всегда досрочное погашение будет выгодно для конкретного покупателя при его желании продать квартиру. Если квартира инвестиционная, можно продать её прямо с учётом действующей ипотеки», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, если человек решает всё-таки досрочно погасить ипотеку и только потом продать квартиру, то в этом никаких ограничений нет.

Со своей стороны, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский отметил, что механизм продажи ипотечной квартиры в целом не так сложен, но в идеале требует помощи специалиста.

«Банк нужно уведомить о том, что квартира планируется к продаже, и уже после этого заниматься непосредственно самим действием», — напомнил он.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

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