Эксперты дали советы по досрочному погашению ипотеки при продаже квартиры

Руководитель департамента ипотечного кредитования девелоперской компании 3S Group Андрей Носонов дал советы по досрочному погашению ипотеки при продаже квартиры.

«Стоит персонализировано подходить к расчёту выгоды для каждого клиента: не всегда досрочное погашение будет выгодно для конкретного покупателя при его желании продать квартиру. Если квартира инвестиционная, можно продать её прямо с учётом действующей ипотеки», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, если человек решает всё-таки досрочно погасить ипотеку и только потом продать квартиру, то в этом никаких ограничений нет.

Со своей стороны, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский отметил, что механизм продажи ипотечной квартиры в целом не так сложен, но в идеале требует помощи специалиста.

«Банк нужно уведомить о том, что квартира планируется к продаже, и уже после этого заниматься непосредственно самим действием», — напомнил он.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.