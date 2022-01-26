Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Дайнеко дала советы по досрочному погашению ипотеки

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко дала советы по досрочному погашению ипотеки.

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что для частичного погашения долга нужно заполнить заявление в банке при внесении средств, а если просто положить деньги на счёт, то они продолжат списываться по графику текущих платежей.

При частичном досрочном погашении можно или уменьшить размер ежемесячного платежа, или сократить срок кредитования.

«Приятным бонусом досрочного частичного погашения будет снижение стоимости страховки. Для снижения тарифа по закону требуется погасить 30% от суммы долга, но большинство страховых компаний лояльны к клиентам в этом вопросе: в расчёт страхования берётся просто остаток по ипотеке», — отметила Дайнеко.

В случае полного погашения ипотеки на счёт вносится вся оставшаяся сумма долга и проценты, начисленные после последнего платежа.

«Не нужно забывать, что, если для погашения ипотеки использовался материнский капитал, нужно будет наделить долями в квартире членов семьи», — напомнила эксперт.

Как добавила Дайнеко, к выбору стратегии по досрочному погашению необходимо подходить осознанно — уменьшать долговую нагрузку без экстремального снижения качества жизни.

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