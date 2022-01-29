Профессор ВШЭ Александров попросил вернуть несовершеннолетнюю студентку МГУ в школу
- РИА Новости
- © Евгений Филиппов
«Она могла бы вернуться в какую-то хорошую школу. И неважно, что она сдала ЕГЭ», — заявил Александров.
Профессор предположил, что обучение в школе поможет студентке освоить социальные навыки и проявлять большую самостоятельность в поведении.
По мнению Александров, девочке ещё рано учиться в вузе, поскольку через несколько лет у неё могут образоваться новые интересы, не связанные с психологией.
«Университет и старшие классы школы — это не только освоение набора знаний... Для всех людей важно пройти определённые моменты этой жизни», — подытожил он.
Ранее отец несовершеннолетней студентки негативно воспринял предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александра Асмолова приостановить обучение девочки в МГУ.
Также сообщалось, что уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова учтёт мнение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Асмолова, рекомендовавшего приостановить обучение в МГУ несовершеннолетней студентки.
Глава СПЧ Валерий Фадеев выразил готовность помочь организовать обсуждение ситуации.