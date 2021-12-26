Глава СПЧ Фадеев готов помочь в обсуждении ситуации с девочкой из МГУ

Глава СПЧ Валерий Фадеев готов помочь организовать обсуждение ситуации с обучением девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, если его участие будет разумно.

Ранее член СПЧ Александр Асмолов обратился к Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с Тепляковой.

Он предложил приостановить «опасный эксперимент» по обучению девочки, так как усмотрел в нём риски того, что это может повлечь за собой нарушения психического развития ребёнка.

Фадеев в беседе с РИА Новости отметил, что не является специалистом в этой области.

«Здесь речь идёт о судьбе ребёнка, я никакие свои соображения высказывать не имею права», — сказал он.

Глава СПЧ также отметил, что уполномоченный по правам ребёнка «здесь более уместен».

«Но если мы поймём, что моё участие будет разумно, то я готов помочь организовать какое-то обсуждение», — добавил Фадеев.

По его мнению, ситуация с девочкой «и так уже довольно драматическая».

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова ранее предложила МГУ обучать Теплякову по индивидуальной программе.

21 декабря появилась информация, что отец девятилетней Алисы Тепляковой напал на заведующего кафедрой.

Позднее родители девочки рассказали RT о произошедшем в здании факультета психологии.