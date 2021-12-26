Член СПЧ Асмолов предложил приостановить «эксперимент» с обучением 9-летней девочки в МГУ
- Legion-Media
Девочке-вундеркинду рекомендовано приостановить обучение в высшей школе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Асмолова.
Такое предложение он сделал в целях «обеспечения психологического здоровья ребёнка и позитивного эмоционального климата в её семье».
Также это требуется для предотвращения «психотравматических последствий» эксперимента и избежания риска буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса, а также для соблюдения конвенции по правам ребёнка.
«Прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой», — говорится в письме, адресованном председателю СПЧ, уполномоченному по правам человека в России и уполномоченному по правам ребёнка при президенте.
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова ранее предложила МГУ обучать Теплякову по индивидуальной программе.
21 декабря появилась информация, что отец девятилетней Алисы Тепляковой напал на заведующего кафедрой.
Позднее родители девочки рассказали RT о произошедшем в здании факультета психологии.
По последней информации, отец и мать Алисы Тепляковой намерены подать в суд на психфак МГУ.