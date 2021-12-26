Член СПЧ Асмолов предложил приостановить «эксперимент» с обучением 9-летней девочки в МГУ

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Член СПЧ Александр Асмолов попросил председателя совета Валерия Фадеева взять под контроль ситуацию с обучением девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ. Он предложил приостановить «опасный эксперимент» по обучению девочки, так как усмотрел в нём риски того, что это может повлечь за собой нарушения психического развития ребёнка.
Член СПЧ Асмолов предложил приостановить «эксперимент» с обучением 9-летней девочки в МГУ
  • Legion-Media

Девочке-вундеркинду рекомендовано приостановить обучение в высшей школе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Асмолова.

Такое предложение он сделал в целях «обеспечения психологического здоровья ребёнка и позитивного эмоционального климата в её семье».

Также это требуется для предотвращения «психотравматических последствий» эксперимента и избежания риска буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса, а также для соблюдения конвенции по правам ребёнка.

«Прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой», — говорится в письме, адресованном  председателю СПЧ, уполномоченному по правам человека в России и уполномоченному по правам ребёнка при президенте.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова ранее предложила МГУ обучать Теплякову по индивидуальной программе.

21 декабря появилась информация, что отец девятилетней Алисы Тепляковой напал на заведующего кафедрой

Позднее родители девочки рассказали RT о произошедшем в здании факультета психологии.

По последней информации, отец и мать Алисы Тепляковой намерены подать в суд на психфак МГУ.

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