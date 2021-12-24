Детский омбудсмен предложила МГУ обучать 9-летнюю Теплякову по индивидуальной программе

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова предложила МГУ им. Ломоносова обучать девятилетнюю Алису Теплякову по индивидуальной программе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление омбудсмена, которое было распространено её пресс-службой.

«О необходимости использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения Алисой образовательной программы, наш аппарат информировал представителей психологического факультета МГУ», — отметила она.

Омбудсмен подчеркнула, что учёба девятилетней девочки в университете — «случай неординарный и вызывает полярные мнения экспертов, родителей, студентов и детей». По словам Львовой-Беловой, у неё вызывает беспокойство сложившаяся ситуация.

«Повышенное публичное внимание к ребёнку может повлечь и негативные для неё последствия», — добавила Львова-Белова.

21 декабря появилась информация, что отец девятилетней Алисы Тепляковой напал на заведующего кафедрой.

Позднее отец и мать Тепляковой рассказали RT о произошедшем в здании факультета психологии.

По последней информации, родители Алисы Тепляковой намерены подать в суд на психфак МГУ.