Детский омбудсмен предложила МГУ обучать 9-летнюю Теплякову по индивидуальной программе
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление омбудсмена, которое было распространено её пресс-службой.
«О необходимости использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения Алисой образовательной программы, наш аппарат информировал представителей психологического факультета МГУ», — отметила она.
Омбудсмен подчеркнула, что учёба девятилетней девочки в университете — «случай неординарный и вызывает полярные мнения экспертов, родителей, студентов и детей». По словам Львовой-Беловой, у неё вызывает беспокойство сложившаяся ситуация.
«Повышенное публичное внимание к ребёнку может повлечь и негативные для неё последствия», — добавила Львова-Белова.
21 декабря появилась информация, что отец девятилетней Алисы Тепляковой напал на заведующего кафедрой.
Позднее отец и мать Тепляковой рассказали RT о произошедшем в здании факультета психологии.
По последней информации, родители Алисы Тепляковой намерены подать в суд на психфак МГУ.