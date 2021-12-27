Детский омбудсмен изучит ситуацию с девятилетней студенткой МГУ Тепляковой

Уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова учтёт мнение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Асмолова, рекомендовавшего приостановить обучение в МГУ девятилетней студентки Алисы Тепляковой.

«Мнение профессора Александра Асмолова, безусловно, авторитетного эксперта в области психологии, мы видели и учтём, как и оценки других профильных специалистов, в работе над сложившейся ситуации с Алисой Тепляковой», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы омбудсмена.

Ранее член СПЧ Александр Асмолов предложил приостановить «опасный эксперимент» по обучению девочки, так как усмотрел в нём риски того, что это может повлечь за собой нарушения психического развития ребёнка.

Глава СПЧ Валерий Фадеев готов помочь организовать обсуждение ситуации.