Отец Алисы Тепляковой раскритиковал предложение приостановить обучение девочки в МГУ

Короткая ссылка
Отец девятилетней Алисы Тепляковой негативно воспринял предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александра Асмолова приостановить обучение девочки в МГУ.

В интервью «Московскому комсомольцу» Евгений Тепляков заявил, что учёный призывает таким образом не учить детей. Он подчеркнул, что планирует контролировать в дальнейшем весь процесс обучения дочери в вузе.

«Естественно, я буду это делать. Есть федеральный закон об образовании, то, что мы просим — требование индивидуального плана обучения, — абсолютно законно», — сказал собеседник издания.

Вопрос о продолжении сдачи Алисой сессии вызвал у Теплякова негодование — он назвал это беззаконием и нарушением неприкосновенности персональных данных несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова учтёт мнение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Асмолова, рекомендовавшего приостановить обучение в МГУ девятилетней студентки Алисы Тепляковой.

Глава СПЧ Валерий Фадеев выразил готовность помочь организовать обсуждение ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить