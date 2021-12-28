Отец Алисы Тепляковой раскритиковал предложение приостановить обучение девочки в МГУ

Отец девятилетней Алисы Тепляковой негативно воспринял предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александра Асмолова приостановить обучение девочки в МГУ.

В интервью «Московскому комсомольцу» Евгений Тепляков заявил, что учёный призывает таким образом не учить детей. Он подчеркнул, что планирует контролировать в дальнейшем весь процесс обучения дочери в вузе.

«Естественно, я буду это делать. Есть федеральный закон об образовании, то, что мы просим — требование индивидуального плана обучения, — абсолютно законно», — сказал собеседник издания.

Вопрос о продолжении сдачи Алисой сессии вызвал у Теплякова негодование — он назвал это беззаконием и нарушением неприкосновенности персональных данных несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова учтёт мнение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Асмолова, рекомендовавшего приостановить обучение в МГУ девятилетней студентки Алисы Тепляковой.

Глава СПЧ Валерий Фадеев выразил готовность помочь организовать обсуждение ситуации.