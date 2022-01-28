Врач Шарапова рассказала о пользе бананов

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Профессор, заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова рассказала о пользе и вреде бананов.
Врач Шарапова рассказала о пользе бананов
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В беседе с Общественной службой новостей она рассказала, что этот фрукт не содержит ни грамма жиров, при этом в нём много клетчатки, витаминов и минеральных веществ.

«Плоды содержат витамины группы В, такие как В1, В2 и В6, а также С и РР. Кроме того, в них есть комплекс минеральных веществ: железо и калий, натрий и фосфор. Такой «букет» ценных нутриентов укрепляет нервную систему, благоприятно воздействует на пищеварительный тракт, поддерживает сердце и сосуды», — рассказала Шарапова.

В день специалист советует съедать максимум два банана во избежание проблем с лишним весом из-за высокого содержания в них сахара. По её словам, этот фрукт противопоказан при диабете и ожирении.

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