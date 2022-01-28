ОНК: калининградский врач Елена Белая заявила о напряжённых отношениях с сокамерницами

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RT
Калининградский врач Елена Белая, которую ранее присяжные оправдали по обвинению в смерти недоношенного младенца, утверждает, что в камере женского СИЗО №6 Москвы, где она содержится с октября 2021-го, существует «дедовщина», и это привело к напряжённым отношениям с соседками. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
ОНК: калининградский врач Елена Белая заявила о напряжённых отношениях с сокамерницами
  • РИА Новости

«Вот пропитываюсь в камере тюремной субкультурой, «дедовщиной», — привел её слова один из членов комиссии. 

В беседе с правозащитниками Белая рассказала, что так называемые старосиды (женщины, находящиеся в СИЗО более года) пользуются рядом привилегий, не предусмотренных нормативными актами. 

«Они не дежурят по камере, не убираются, не моют посуду, полы, санузел. За них это должны делать остальные, те, кто в изоляторе меньше года. При этом пять «старосидящих» почти из 30 женщин в камере пользуются правом вне очереди принимать душ, пользоваться отдельным столом, на который другим даже посуду поставить нельзя. Они присвоили себе право выбирать телеканалы, которые вынуждены смотреть все остальные», — так арестованная врач описала проявления «дедовщины» в женском СИЗО.  

По словам Белой, несогласие с такими неформальными нормами поведения сильно осложнило её отношения с сокамерницами. 

Представитель комиссии отметил, что Белая, хоть и отказывается от предложений перевода в другие камеры, опасается за свою безопасность. В октябре 2021 года RT сообщал, что она после прибытия в СИЗО подверглась нападению

Калининградские врачи Елена Белая и Элина Сушкевич, которых ранее присяжные оправдали по обвинению в смерти недоношенного младенца, 5 октября были помещены в столичное СИЗО №6. Оправдательный приговор им отменён, дело направлено в Мособлсуд для нового рассмотрения. 

До настоящего времени сформировать коллегию присяжных для рассмотрения дела не удалось. Следующий отбор коллегии назначен на 21 февраля.

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