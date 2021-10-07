В ОНК рассказали об условиях содержания арестованных по делу о смерти младенца калининградских врачей

Калининградские врачи Елена Белая и Элина Сушкевич, которых ранее присяжные оправдали по обвинению в смерти недоношенного младенца, помещены в столичное СИЗО 6. Оправдательный приговор отменён, дело направлено в Мособлсуд для нового рассмотрения. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Врачей арестовали 4 октября решением Мособлсуда и поместили в московский женский СИЗО», — сообщил RT один из членов комиссии, посетивший изолятор.

По его словам, Елена Белая содержится в многоместной камере, а Элина Сушкевич в карцерном помещении одна.

«У Сушкевич нет с собой вещей, кроме верхней одежды, в камере она сидит в тюремном халате, говорит, что хотя предчувствие ареста у нее было, готовиться к аресту ей не хотелось», — рассказал правозащитник, отметив, что оба врача заявляют, что пережили шок от решения суда поместить их в СИЗО, ведь в Калининграде они находились под домашним арестом.

У Елены Белой шесть соседок, она говорит, что отношения в камере нормальные.

«Она на условия не жалуется, но электрическая розетка в камере не работает, и поэтому не работают холодильник и полагающийся в обязательном порядке в женских СИЗО телевизор», — отметил собеседник RT, уточнив, что в карцерном помещении нет ни холодильника, ни телевизора, а только койка, унитаз, раковина и водопроводный кран.

Со стороны Сушкевич на одиночное содержание также жалоб нет.

15 октября в Мособлсуде начнётся отбор присяжных для повторного рассмотрения их дела.

Ранее RT сообщал, что, по версии следствия, медики убили малыша ради того, чтобы не портить статистику. Однако присяжные врачей оправдали, посчитав, что их вина не доказана.

Прокуратура опротестовала это решение, добилась отмены приговора и переноса рассмотрения дела в Мособлсуд.