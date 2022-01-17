«Жёстче условий не придумаешь»: для суда по делу калининградских врачей в четвёртый раз не смогли набрать присяжных

В Московском областном суде снова не смогли отобрать коллегию присяжных для слушания дела калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в убийстве новорождённого. Для медиков это уже второй суд присяжных. Первый в декабре 2020 года вынес им оправдательный приговор, но весной прошлого года вердикт был отменён. Коллегию для нового слушания дела не удаётся сформировать с октября 2021-го.

Калининградские врачи анестезиолог-реаниматолог Республиканского перинатального центра Элина Сушкевич и бывший и. о. руководителя роддома №4 Елена Белая обвиняются в умышленном убийстве новорождённого в ноябре 2018 года.

Утверждается, что сильно недоношенный мальчик с вероятностью до 90% должен был умереть в течение первых дней после появления на свет и тем самым «испортить статистику» младенческой смертности региона. По версии обвинения, чтобы не рисковать показателями, шанса выжить ему не оставили: убили введением высокой дозы сульфата магния и оформили как мертворожденного.

10 декабря 2020 года коллегия присяжных в Калининградском областном суде пятью голосами против трёх вынесла оправдательный приговор. Однако после обжалования прокуратуры апелляционная инстанция отменила приговор. По решению Верховного суда новое слушание было перенесено из Калининградской области в Подмосковье.

Восемь судят, четверо в резерве

На первом же заседании, состоявшемся 4 октября 2021 года, Московский областной суд арестовал обвиняемых — с того момента они содержатся в СИЗО. Притом что во время следствия и предыдущего процесса мера пресечения ограничивалась домашним арестом.

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Отбор новых присяжных был назначен на 15 октября 2021-го. Согласно статье УПК, в суде такого уровня решение выносится коллегией из восьми человек. Но присяжных, слушающих дело, всегда набирают больше: вместе с основным составом набирают запасных. Последние точно так же участвуют в заседаниях. Но голосуют, только если кто-то из основного состава заболел или вышел из процесса по иным причинам. Так что набрать необходимо 12, а по-хорошему 14 присяжных.

В каждом регионе составлена база кандидатов в присяжные. По ней производится рассылка приглашений. Какое дело будет рассматриваться, они узнают, только явившись в суд.

По опыту адвокатов, коллегия легко набирается, если пришли 30—40 человек. Отсеиваются судимые, люди, имеющие какие-то личные мотивы (например, в данном случае — врачи или имеющие обиды на врачей), и так далее.

По старым базам

15 октября, по словам адвокатов врачей, не явился ни один кандидат. В назначенный для следующего отбора день (15 ноября) сформировать коллегию также не удалось — по новой рассылке пришли лишь восемь человек.

Для третьей попытки, состоявшейся 20 декабря, удалось обеспечить явку 13 человек. Три кандидатуры отклонили, и произвести отбор снова не удалось. Обвиняемым продлили срок содержания под стражей до 3 апреля 2022 года, а рассмотрение новых кандидатов назначили на 17 января.

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Базы присяжных обновляются раз в пять лет, и предыдущие рассылки производились по спискам пятилетней давности. По словам Ларисы Гусевой — адвоката, представляющей мать умершего младенца, — новая рассылка приглашений на 17 января была произведена по уже обновлённой базе.

Как рассказала Гусева RT, в суд явились 17 человек, из которых опять не удалось отобрать необходимых 12 присяжных.

Сколько кандидатур было отклонено и по каким причинам, она пояснить отказалась, сославшись на запрет разглашения данной информации.

Следующий отбор коллегии назначен на 21 февраля.

«В случае оправдания третьего суда не будет»

По данным Института проблем правоприменения, более 80% вынесенных присяжными оправдательных приговоров отменяются, и дела рассматриваются повторно. Есть случаи, когда отменяют и второй оправдательный приговор — тогда назначается третий суд присяжных.

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Формальные причины для отмены вердикта — нарушения в ходе процесса. Например, в деле Сушкевич и Белой сторона обвинения настаивала на недопустимом эмоциональном воздействии на присяжных, как в зале суда, так и посредством распространения информации в СМИ. Кроме того, было уставлено, что один из присяжных скрыл факт своей судимости, а другой — судимость родственника.

«Формальные причины для отмены второго оправдательного приговора при желании найдутся снова. Но отмена маловероятна», — заявил RT Андрей Золотухин, адвокат Элины Сушкевич.

Верховный суд объяснил перенос рассмотрения дела в Московскую область тем, что вердикт в Калининграде не может расцениваться как объективный и беспристрастный. Тут и общественный резонанс, и понятная привязка присяжных к местной системе здравоохранения.

«На первом же заседании в Московском областном суде, когда обвиняемых отправили в СИЗО, председательствующий дал нам понять, что здесь как в Калининграде не будет. Точная фраза из его заявления есть в протоколе, — пояснил Золотухин. — Суд перенесён в чужой регион. Обвиняемые заперты в СИЗО. Затруднено общение с адвокатами. Более жёсткие условия для защиты придумать сложно. Если мы при этом выиграем, то будет очевидно, что третий суд ничего нового не даст».